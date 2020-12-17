أورنج توفر نظام الكينج بأكثر من باقة.. "اختار اللى يناسبك"

وفرت أورنج نظام نظام الكينج بأكثر من باقة، من باقة حتى يتمكن عملاء أورنج من الحصول على الباقة المناسبة لهم، لذا يوضح دوت الخليج تفاصيل نظام الكينج أورنج وعدد الباقات وحجم الميجاباتيس المطروحة على كل باقة.

كود نظام أورنج الكينج 20

- الاشتراك الشهري للعملاء الحاليين 20 جنيه بالاضافة إلى ضريبة 14٪.

- عدد الدقائق 150 دقيقة ومع عرض ضعف الباقة هتستفيد بـ 300 دقيقة.

- توفر 1500 ميجابايتس منهم 750 ميجابايتس تستخدمه في نطاق موقعك الذي تحدده ومع عرض ضعف الباقة تحصل على 3000 سوبر جيجابايتس لمدة شهر مع الخطوط الجديدة.

- كود التحويل لا ورنج الكينج من خلال الكود #0#. أو الاتصال بـ400، أما كود الاشراك في أورانج الكينج للعملاء الجدد عن طريق الكود #1000#.

سعر خط الكينج 20 هو 89.5 جنيه شامل الضريبة.

كود نظام أورنج الكينج 30

- الاشتراك للعملاء الحاليين 30 جنيه بالاضافة إلى ضريبة 14٪.

- عدد الدقائق 250 دقيقة ومع عرض ضعف الباقة هتستفيد ب 500 دقيقة.

- توفر 2800 ميجابايتس منهم 1400 ميجابايتس تستخدمه في نطاق موقعك الذي تحدده وم

- عرض ضعف الباقة تحصل على 5600 سوبر جيجابايتس لمدة شهر مع الخطوط الجديدة.

كود باقة أورنج الكينج 40

- قيمة الاشتراك 40 جنيه بالاضافة إلى ضريبة 14٪.

- عدد الدقائق 350 دقيقة ومع عرض ضعف الباقة هتستفيد ب 700 دقيقة.

- توفر 4200 ميجابايتس منهم 2100 ميجابايتس تستخدمه في نطاق موقعك الذي تحدده ومع عرض ضعف الباقة تحصل على 8400 سوبر جيجابايتس لمدة شهر مع الخطوط الجديدة.

- كود التحويل لأورنج الكينج من خلال الكود #0#.

- الاتصال بـ 400، أما كود الاشراك في أورانج الكينج للعملاء الجدد عن طريق الكود #1000#.

- سعر خط الكينج 40 هو 116 جنيها شامل الضريبة.

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كود باقة أورنج الكينج 60

- الاشتراك 60 جنيه بالإضافة إلى ضريبة 14٪.

- يوفر 500 دقيقة ومع عرض ضعف الباقة هتستفيد ب 1000 دقيقة.

- يقدم 8000 ميجابايتس منهم 4000 ميجابايتس تستخدمه في نطاق موقعك الذي تحدده ومع عرض ضعف الباقة تحصل على 16000 سوبر جيجابايتس لمدة شهر مع الخطوط الجديدة.

أكواد الاشتراك في أورنج الكينج

- كود التحويل لأورنج الكينج من خلال الكود #0#

- الاتصال بـ 400

- كود الاشراك في أورانج الكينج للعملاء الجدد عن طريق الكود #1000#.

- سعر خط الكينج 60 هو 146.5 جنيه شامل الضريبة.

