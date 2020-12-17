تقرير| مفاجآت في قائمة المهددين بالرحيل عن الأهلي

في ظل ازدحام قائمة الفريق الاول في النادي الاهلي بالعديد من اللاعبين في مختلف مراكز الملعب ، وعودة العديد من اللاعبين المعاريين من أنديتهم للأحمرمرة أخرى ، بالإضافة لتعاقد الأهلي مع نجوم جدد أمثال : المدافع بدر بانون ، المدافع وخط الوسط أحمد رمضان بيكهام، ولاعب المقاولون العرب والمنتخب الاولمبي طاهر محمد طاهر، أصبح شبح الرحيل يهدد العديد من لاعبي الفريق.
نستعرض أبرزهم :
رامي ربيعة
علم موقع دوت الخليج من مصدر خاص : أن رامي ربيعة مدافع الفريق يرغب في الرحيل عن النادي الاهلي بعد صعوبة مشاركته في الفترة الأخيره في ظل إعتماد المدير الفني للأهلي " بيتسو موسيماني " علي ياسر إبراهيم و المغربي بدر بانون مدافع الفريق والوافد الجديد للقلعة الحمراء ، بجانب قناعته باللاعب أيمن أشرف الظهير الأيسر والذي يلعب أيضا في مركز المدافع ، وزادت الأمور تعقيدا بتعاقد الأهلي مع إبن الأهلي العائد مجددا أحمد رمضان بيكهام ، قادما من صفوف وادي دجلة ، بالإضافة لتواجد سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء.
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محمود المتولي
لم تختلف الأمور كثيرا بالنسبة لمحمود متولي مدافع الفريق الاول بالنادي الأهلي ، عن زميلة والذي يشغل نفس مركزه رامي ربيعة ، بصعوبة وجود فرصة مشاركة في ظل الزخم الكبير الموجود بقائمة الأهلي ، وخاصة في مركز قلب الدفاع ، ويزيد الأمور صعوبة بالنسبة لمحمود متولي كثرة إصابات اللاعب المتكررة في الفترة السابقة وهو ما يصعب من مشاركة اللاعب ، في ظل الإعتماد علي بدر بانون وياسر أبراهيم بشكل أساسي في قلبي الدفاع ، وتواجد أيمن أشرف وأحمد بيكهام كبدلاء لهم في نفس المركز .
محمود وحيد
يبدو أن مشاركة الظهير الأيسر للأهلي محمود وحيد المنتقل للأهلي من صفوف مصر المقاصة ، تتضائل بشكل كبير في ظل وجود الظهير التونسي علي معلول ، والذي يقدم مستوي متميز كونه أحد أفضل لاعبي الأهلي الموسم المنقضي ، ومن المتوقع إستمرار الإعتماد علي الظهير التونسي في الموسم الجديد ، وهو ما يصعب من فرصة حصول محمود وحيد علي فرصة للمشاركة ، خاصة في ظل وجود الظهير الأيسر أيمن أشرف والذي يلعب في مركز قلب الدفاع علي الرغم من ان مركزه الأساسي ظهير أيسر والذي بعد أن رأي موسيماني ضالته في بدر بانون وياسر ابراهيم كقلبي دفاع للأحمر، يتوقع العديد زيادة فرصه مشاركة أيمن كظهير أيسر بديل للتونسي علي معلول ، بينما يحل وحيد ثالثا في الترتيب مما يوضح زيادة مؤشرات رحيله عن القلعة الحمراء.
جيرلدو دي كوستا
أصبح رحيل الأنجولي جيرالدو عن الأهلي شبه محسوم ، بعد مطالبة المدير الفني للأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم " خاص " حسب تصريحات الأخير بإحتياجه للاعبين من طراز "خاص" للمشاركة في كاس العالم للأندية ، وعقب رحيل بادجي للتعاقد مع بدر بانون يتوقع الكثير أن الدور أتي علي جيرالدو خاصة في ظل تألق التونسي علي معلول ، المالي اليوديانج، النيجري جونيور أجاي الذي دارت بعض الانباء عن إمكانية رفع اسمه من القايمة بعد الإصابة التي سيغيب على إثرها لمدة 3 شهور، والوافد الجديد المغربي بدر بانون.
كريم نيدفيد
يبدو أن فرصة تواجد كريم نيدفيد داخل القلعة الحمراء لم تعد موجودة ، خاصة بعد إصابات اللاعب الكثيرة والمتكررة في الفترة الماضية، وطول مدة غيابة منذ مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا يناير 2019 ،بالإضافة لتواجد العديد من اللاعبين في مركز صانع الالعاب ؛ بوجود محمد مجدي افشة ، وعودة ناصر ماهر، وكذلك قدرة محمود كهربا ووليد سليمان علي شغل هذا المركز، وهو ما يزيد من فرصة رحيل نيديفد من صفوف النادي الأهلي.
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وهناك بعض اللاعبين الذي لم يستطعوا تثبيت أقدامهم داخل جدران النادي الأهلي، ونيل ثقة جماهير الاهلي، والحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي أمثال : علي لطفي حارس الفريق ، مروان محسن مهاجم الفريق الذي لم يستطع حتى الأن الحصول علي ثقة جمهور الأهلي علي الرغم من إقتناع الأجهزة الفنية للأهلي به خلال المواسم السابقة ، بالأضافة لرحيل كلا من : بادجي، صالح جمعة، احمد فتحي ، رمضان صبحي " انتهاء إعارة " وشريف إكرامي عن صفوف الفريق من الاساس.
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