تقرير| مفاجآت في قائمة المهددين بالرحيل عن الأهلي

في ظل ازدحام قائمة الفريق الاول في النادي الاهلي بالعديد من اللاعبين في مختلف مراكز الملعب ، وعودة العديد من اللاعبين المعاريين من أنديتهم للأحمرمرة أخرى ، بالإضافة لتعاقد الأهلي مع نجوم جدد أمثال : المدافع بدر بانون ، المدافع وخط الوسط أحمد رمضان بيكهام، ولاعب المقاولون العرب والمنتخب الاولمبي طاهر محمد طاهر، أصبح شبح الرحيل يهدد العديد من لاعبي الفريق.

نستعرض أبرزهم :

رامي ربيعة

علم موقع دوت الخليج من مصدر خاص : أن رامي ربيعة مدافع الفريق يرغب في الرحيل عن النادي الاهلي بعد صعوبة مشاركته في الفترة الأخيره في ظل إعتماد المدير الفني للأهلي " بيتسو موسيماني " علي ياسر إبراهيم و المغربي بدر بانون مدافع الفريق والوافد الجديد للقلعة الحمراء ، بجانب قناعته باللاعب أيمن أشرف الظهير الأيسر والذي يلعب أيضا في مركز المدافع ، وزادت الأمور تعقيدا بتعاقد الأهلي مع إبن الأهلي العائد مجددا أحمد رمضان بيكهام ، قادما من صفوف وادي دجلة ، بالإضافة لتواجد سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء.

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محمود المتولي

لم تختلف الأمور كثيرا بالنسبة لمحمود متولي مدافع الفريق الاول بالنادي الأهلي ، عن زميلة والذي يشغل نفس مركزه رامي ربيعة ، بصعوبة وجود فرصة مشاركة في ظل الزخم الكبير الموجود بقائمة الأهلي ، وخاصة في مركز قلب الدفاع ، ويزيد الأمور صعوبة بالنسبة لمحمود متولي كثرة إصابات اللاعب المتكررة في الفترة السابقة وهو ما يصعب من مشاركة اللاعب ، في ظل الإعتماد علي بدر بانون وياسر أبراهيم بشكل أساسي في قلبي الدفاع ، وتواجد أيمن أشرف وأحمد بيكهام كبدلاء لهم في نفس المركز .

محمود وحيد

يبدو أن مشاركة الظهير الأيسر للأهلي محمود وحيد المنتقل للأهلي من صفوف مصر المقاصة ، تتضائل بشكل كبير في ظل وجود الظهير التونسي علي معلول ، والذي يقدم مستوي متميز كونه أحد أفضل لاعبي الأهلي الموسم المنقضي ، ومن المتوقع إستمرار الإعتماد علي الظهير التونسي في الموسم الجديد ، وهو ما يصعب من فرصة حصول محمود وحيد علي فرصة للمشاركة ، خاصة في ظل وجود الظهير الأيسر أيمن أشرف والذي يلعب في مركز قلب الدفاع علي الرغم من ان مركزه الأساسي ظهير أيسر والذي بعد أن رأي موسيماني ضالته في بدر بانون وياسر ابراهيم كقلبي دفاع للأحمر، يتوقع العديد زيادة فرصه مشاركة أيمن كظهير أيسر بديل للتونسي علي معلول ، بينما يحل وحيد ثالثا في الترتيب مما يوضح زيادة مؤشرات رحيله عن القلعة الحمراء.

جيرلدو دي كوستا

أصبح رحيل الأنجولي جيرالدو عن الأهلي شبه محسوم ، بعد مطالبة المدير الفني للأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم " خاص " حسب تصريحات الأخير بإحتياجه للاعبين من طراز "خاص" للمشاركة في كاس العالم للأندية ، وعقب رحيل بادجي للتعاقد مع بدر بانون يتوقع الكثير أن الدور أتي علي جيرالدو خاصة في ظل تألق التونسي علي معلول ، المالي اليوديانج، النيجري جونيور أجاي الذي دارت بعض الانباء عن إمكانية رفع اسمه من القايمة بعد الإصابة التي سيغيب على إثرها لمدة 3 شهور، والوافد الجديد المغربي بدر بانون.

كريم نيدفيد

يبدو أن فرصة تواجد كريم نيدفيد داخل القلعة الحمراء لم تعد موجودة ، خاصة بعد إصابات اللاعب الكثيرة والمتكررة في الفترة الماضية، وطول مدة غيابة منذ مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا يناير 2019 ،بالإضافة لتواجد العديد من اللاعبين في مركز صانع الالعاب ؛ بوجود محمد مجدي افشة ، وعودة ناصر ماهر، وكذلك قدرة محمود كهربا ووليد سليمان علي شغل هذا المركز، وهو ما يزيد من فرصة رحيل نيديفد من صفوف النادي الأهلي.

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وهناك بعض اللاعبين الذي لم يستطعوا تثبيت أقدامهم داخل جدران النادي الأهلي، ونيل ثقة جماهير الاهلي، والحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي أمثال : علي لطفي حارس الفريق ، مروان محسن مهاجم الفريق الذي لم يستطع حتى الأن الحصول علي ثقة جمهور الأهلي علي الرغم من إقتناع الأجهزة الفنية للأهلي به خلال المواسم السابقة ، بالأضافة لرحيل كلا من : بادجي، صالح جمعة، احمد فتحي ، رمضان صبحي " انتهاء إعارة " وشريف إكرامي عن صفوف الفريق من الاساس.