عاجل.. فيفا يطيح بلجنة عمرو الجنايني من اتحاد الكرة ويعين أخرى ثلاثية!

في قرار مفاجئ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعفاء اللجنة الخماسية من أعمالها والتي كانت تدير اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني خلال الفترة السابقة.

وعلم دوت الخليج أن فيفا قد أرسل خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه الشكر لعمرو الجنايني ولجنته الخماسية، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لتسيير شئون كرة القدم حتى 31 يناير، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

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يذكر أنه كان يدير اتحاد الكرة في بداية الموسم الماضي، لجنة خماسية معينة من قبل فيفا، برئاسة عمرو الجنايني