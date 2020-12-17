في قرار مفاجئ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعفاء اللجنة الخماسية من أعمالها والتي كانت تدير اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني خلال الفترة السابقة.
وعلم دوت الخليج أن فيفا قد أرسل خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه الشكر لعمرو الجنايني ولجنته الخماسية، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لتسيير شئون كرة القدم حتى 31 يناير، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.
أقرأ أيضًا.. بالتفاصيل الكاملة.. منتخب الشباب ضحية "سبوبة" وجهل اتحاد الكرة!
يذكر أنه كان يدير اتحاد الكرة في بداية الموسم الماضي، لجنة خماسية معينة من قبل فيفا، برئاسة عمرو الجنايني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فيفا يطيح بلجنة عمرو الجنايني من اتحاد الكرة ويعين أخرى ثلاثية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.