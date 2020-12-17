يمثلون كل شرائح المجتمع .. قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2020- 2021.





وقال بيان وزارة الداخلية أنه تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق، خلال مؤتمر صحفى بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن عدد المتقدمين للعام الدراسى 2020 -2021 بلغ 55.226 طالبا، والحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها 39.767 طالبا، والمؤهلات الجامعية طالبا 5.432 طالبا، وخريجى الحقوق 10.027 طالبا.

وأشار إلى أن المتقدمون خضعوا للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءة الوظيفة الشرطية وتم الإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.



ولفت البيان إلى أن إجمالى عدد المتقدمين لكشف الهيئة 14.075 طالبا المستهدف 2.806 طلاب على النحو التالى:

"1150 الثانوية العامة وما يعادلها، 456 مؤهلات جامعية، 1200 خريجى حقوق".

وأكد البيان أنه قد روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى إذ أن المقبولين يمثلون كل شرائح المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر الصحفى عرض فيلم تسجيلى يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.