بطريركية الإسكندرية تفتح باب التبرع لمرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الاسكندرية، فتح باب التبرع لمرضى فيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الاسكندرية، فتح باب التبرع لمرضى فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بعد دخول الموجة الثانية وارتفاع أعداد المرضى، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الأدوية والمستشفيات.

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