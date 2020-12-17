السبت.. افتتاح المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد غد السبت، أعمال المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى نسخة خاصة احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق المؤتمر ، ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمى فى وقت الأزمات- Digital Transformation in Times of Crisis".





وقال القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الدكتور محمد عبدالعظيم فى بيان اليوم الخميس، إن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الإتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، وأشار إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور خلال جلساته المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمى، الأبعاد النظمية والفلسفية للتحول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للتحول الرقمى والتحول الرقمى فى القطاعات المختلفة. كما يشتمل المؤتمر على العديد من الأبحاث وورش العمل كما يتضمن جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا والقطاعات الحكومية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الاتصالات والمعلومات.

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