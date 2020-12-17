رئيس الوزراء يستعرض ملفات عمل وزارة الطيران والتعاون مع دول الجوار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب.



وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى برامج التعاون التي تمت بين الوزارة وعدد من دول الجوار، موضحا أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تم تشكيل وفد برئاسة نائب وزير الطيران المدني لزيارة دولة جنوب السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم في مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمهندسين والفنيين في دولة جنوب السودان، وكذا نقل الخبرات المصرية في الاستشارات الفنية لأعمال الملاحة الجوية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إير كايرو وهي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني وشركة جنوب السودان للطيران في مجال النقل.



في سياق متصل، قال الوزير إن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، مع تمثيل شركة مصر للطيران بعناصر بشرية من ذوى الخبرة لمجلس ادارة الشركة المزمع انشاؤها.



وقال: "على صعيد التعاون مع دول الجوار أيضا، تم عقد مباحثات مع وزير النقل العراقي لبحث أوجه التعاون في مجال الصيانة والتدريب بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العراق، وبعد الزيارة تم اتخاذ إجراءات للقيام بأعمال الصيانة للخطوط الجوية العراقية من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولي".

وتطرق الوزير كذلك إلى برامج التعاون مع سلطة الطيران المدني بدولة السودان، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الطيران المدني المصري ووزير النقل والبنية التحتية السوداني، وقد تم بحث أوجه التعاون بين البلدين، للدخول في شراكة استراتيجية بين مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية.