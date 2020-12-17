الحكومة: دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط المطار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب.

استعرض رئيس الوزراء مع وزير الطيار محمد منار عنبة مخطط طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، حيث أوضح الوزير أنه يتم حاليًا دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط مطار القاهرة الدولي.

وعرض الوزير موقف تطوير مطار "سفنكس"، موضحا أنه جار تطوير مبنى الركاب ليصل إلى سعة استعابية900راكب/ساعة بدلًا من

300 راكب/ساعة، وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قريبا، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم استلام مطارات برنيس والعاصمة الإدارية والبردويل، وجار تطوير مطارات برج العرب وسانت كاترين.

وأوضح الطيار محمد منار عنبة أن الوزارة قامت بتفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بما يحقق رضا المواطنين لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حلها، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتطبيقها على جميع الوزارات.

وأضاف: يتم استقبال الشكاوي من خلال الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG، ويتم وضع اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الإلكتروني الخاص بالشكاوى وعلى شاشات العرض بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وكذا تعميمها بجميع مطارات الجمهورية.

كما تطرق الطيار محمد منار عنبة إلى أعمال تطوير وتحديث صالة 27 كبار الزوار، وأعمال تطوير منظومة سيور الحقائب بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وكذا تنفيذ المشاية الكهربائية لربط مبنى الركاب 2بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة، وعملية إنشاء سور لمطار القاهرة الجوي؛ نظرًا للتطور العمراني السريع وقرب المنطقة السكنية من حرم مطار القاهرة الدولي.

واستعرض وزير الطيران المدني خلال الاجتماع، آلية إدارة أزمة موجة الطقس السيئ والسيول خلال شهر مــارس الماضي، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولًا بأول، وكان قد تم وضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.