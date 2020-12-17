وزير الطيران: الانتهاء من تطوير محطات أرصاد سطحية في السلوم والعاشر من رمضان والخارجة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب.

واستعرض الوزير مشروعات تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتأسيس مباني محطات أرصاد سطحية في السلوم والعاشر من رمضان والخارجة، كما تم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الألواح الشمسية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكل من مقر الهيئة الرئيسي، ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد، وتم توريد وتركيب وتشغيل عدد 30 محطة أرصاد آلية بغرض رفع كفاءة الرصد الجوي.

ونوّه الوزير خلال الاجتماع إلى حصول مطار القاهرة الدولي على المركز الأول بأفريقيًا في حركة الشحن الجوي، حيث ارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة بنسبة 11.6%.

كما لفت الطيار محمد منار عنبه إلى تجديد شهادات الأيزو لوزارة الطيران المدني، ولمطار الغردقة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومطار برج العرب، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما تم تسليم شهادة الأيزو لمطار شرم الشيخ.

وحول تعامل الوزارة مع أزمة فيروس "كورونا"، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول بالمطارات المصرية، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق أعلى المعايير المطبقة عالميًا، موضحا أن وزارة الطيران سيرت طائرة لعودة المصريين العالقين من مدينة "ووهان" الصينية فور انتشار الفيروس بالصين، كما تم تسيير رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في مختلف أنحاء العالم حيث تم عودة ٧٧٠٠٠ على متن ٤١٥ رحلة، وفي هذا الإطار تمت عمليات تعقيم وتطهير موسعة بالمطارات المصرية، ومواقع العمل بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران، وطائرات مصر للطيران بطريقة متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية.

وأضاف الوزير: تم تدريب الأطقم الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب، وتوفير الملابس والأدوات الوقائية وكذلك أطقم الخدمة الأرضية، مع الحرص على أن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام على متن الطائرات مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة، فضلا عن وضع ملصقات للتباعد الاجتماعي في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية.