وأشار "خليفة" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" إلي أن السعر سيعود إلي طبيعته خلال الأسبوعين القادمين، مضيفا أن التقلبات المناخية والظروف المناخية السبب أيضا فى قلة إنتاجية الطماطم.
وأكد نقيب الزراعيين أن الظروف المناخية أصبحت لا تؤثر على الطماطم فقط، وإنما تؤثر على معظم المحاصيل خاصة الخضراوات سريعة التلف، منوها إلي أنه من الطبيعى فى مثل هذا التوقيت زيادة أسعار الطماطم.
وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية يحدث فى كل دول العالم وليس مصر فقط، متابعا: "أننا لدينا إغراق في الأسواق لكل أنواع الخضراوات، وذلك بفضل المشروعات القومية التي تمت في مجال الزراعة خلال الفترة الأخيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعيين: أسعار الطماطم بدأت تنخفض بداية من الشهر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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