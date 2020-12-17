الزراعيين: أسعار الطماطم بدأت تنخفض بداية من الشهر الجاري

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن أسعار الطماطم بدأت بالفعل فى الانخفاض منذ بداية شهر ديسمبر الجارى لتصل فى بعض الأسواق إلي 5 جنيهات وذلك يعود إلي فاصل العروات، فالعروة النيلية كانت ذا إنتاجية قليلة لذا ارتفعت أسعارها بالأسواق.

وأشار "خليفة" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" إلي أن السعر سيعود إلي طبيعته خلال الأسبوعين القادمين، مضيفا أن التقلبات المناخية والظروف المناخية السبب أيضا فى قلة إنتاجية الطماطم.

وأكد نقيب الزراعيين أن الظروف المناخية أصبحت لا تؤثر على الطماطم فقط، وإنما تؤثر على معظم المحاصيل خاصة الخضراوات سريعة التلف، منوها إلي أنه من الطبيعى فى مثل هذا التوقيت زيادة أسعار الطماطم.

وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية يحدث فى كل دول العالم وليس مصر فقط، متابعا: "أننا لدينا إغراق في الأسواق لكل أنواع الخضراوات، وذلك بفضل المشروعات القومية التي تمت في مجال الزراعة خلال الفترة الأخيرة".