الزراعيين: بدء تصدير الدواجن والبيض والأغنام إلى الإمارات

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر أصبحت تصدر الدواجن ومنتجاتها كالبيض وغيره، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وزيادة الإنتاجية.

وأشار "خليفة" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" إلي أن مصر تستورد ثروة حيوانية بسبب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى منها حتى الآن وما يتم تصديره هو أغنام البرقى والتى يتم تربيتها فى الساحل الشمالى.

وأكد نقيب الزراعيين أنه يتم تصدير أغنام البرق نظرا لجودة لحومها، منوها إلي أن مصر تنتج حوالي 300 ألف من أغنام البرقى والتى يتم تصدير جزء منها للدول مثل الإمارات وغيرها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الماشية الحية من مصر.

وقال القصير إن ذلك يأتي بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجاري بينهما في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.

يأتي ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الأبقار، الماعز، الضأن، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التي تم تحديدها في الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت موافقتها الشهر الماضي، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور.