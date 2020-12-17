اتفاقية مشاركة تجارية.. وزير بريطاني يثمن مستوى العلاقات مع مصر عقب بريكست

أكد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جيمس كليفرلي" على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا.
وبحث المسؤول البريطاني خلال لقائه مع السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.
وقد رحَّب الجانبان في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بين القاهرة ولندن عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١. كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.
كما شهد اللقاء تشاورًا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.
وكان من المنتظر أن يتم التوصل الأحد إلى قرار نهائي بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي ببريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست، لكن اجتماعا بين رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني أسفر عن اتفاق حول تمديد المفاوضات.
وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي نهاية الشهر الجاري في 31 يناير 2021.
وسيعمق عدم التوصل إلى اتفاق "الاحتكام إلى قواعد منظمة التجارة العالمية للتبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، من مشاكل الاقتصاد البريطاني المتدهور أصلا من تبعات جائحة كورونا، مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص.
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