القومي لحقوق الإنسان يبدأ في تطوير آلية التعامل مع الشكاوى

بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثالثة من برنامجه لدعم قدرات العاملين بالمجلس، وتستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام، ترتكز فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى.

يأتى ذلك وفقًا لأساسيات حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والتعرف على كيفية تقديم معالجات فعالة للشكاوى، والتدريب على استخدام أحدث التقنيات واستيفاء الرصد والتوثيق للحالات بمعايير موضوعية . يتناول البرنامج التعرف على كيفية إعداد التقارير الداخلية لتطوير العمل المؤسسى وفق ضوابط موحدة ، كما يركز البرنامج على تناول الظروف المختلفة للتعامل مع الشاكين بما فيها التعرف على مبادىء الدعم النفسى للعاملين بالمجلس . يشارك فى التدريب العاملين بالمجلس ذووى الصلة بتلقى الشكاوى وممثلى فروع (القليوبية- سوهاج – بنى سويف – بورسعيد- أسيوط – كفر الشيخ – الغربية).

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