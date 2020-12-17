نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور فستان أبيض.. نرمين الفقي تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها رانيا فريد شوقي: «اللي ييجي عند عيالي أكله » فستان بينك.. أسماء جلال تفاجئ متابعها بإطلالة جذابة بعد إطلاق أغنية محسود.. الجمهور لـ عمرو دياب: دايما بتعمل عظمة شيماء سيف تشيد بمسرحية هابي نيو يير بالعربي جمهور الزمالك يهاجم الإعلامي مدحت شلبى لهذه الأسباب أحلى حاجة ببدأ بيها يومى.. شاهد رامز أمير من أحدث ظهور له من كواليس السيرة.. وفاء الكيلانى تتألق فى أحدث ظهور لها إيمى سمير غانم فى زيارة لمدرستها القديمة.. شاهد بإطلالة لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار عبر إنستجرام شاهد.. أحدث إطلالة للفنان السوري باسم ياخور

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رانيا فريد شوقي: «اللي ييجي عند عيالي آكله».. الجمهور لـ عمرو دياب: دايما بتعمل عظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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