نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعزي السودان بعد استشهاد جنود في مناوشات على الحدود مع إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل، أعربت فيه عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عددًا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه إذ تؤكد مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلًا بحق السودان الشقيق.

