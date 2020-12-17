تعرف على جهود المنشآت السياحية لدعم أعضائها فى مواجهة كورونا

أحمد جودة - القاهرة - تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يوم الإثنين 28 ديسمبر الجارى جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة رئيس الجمعية العمومية وذلك بالمطعم العائم الثابت هابى دولفين بالمينل " القاعة المكشوفة " للنظر فى تقرير مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالى 2020، وإعتماد الميزانية العمومية للعام المالى 2019 2020، والموازنة العامة للعام المالى 2020 2021.

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ان الجمعية العمومية، قد أتخذت كافة الإجراءات الإحرازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50 % من الطاقة الإستعابية للقاعة وفقًا للقواعد المحددة لعقد الإجتماعات فى الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغييرمسمى الغرفة من" غرفة المنشآت السياحية "، إلى" غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".

كما سيتم إيضاَ إستعراض تقرير مجلس الإدارة والجهود التى تمت خلال الفترة السابقة وخاصة والتى واكبت إنتشار فيروس كورونا، وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء.

وأضاف المصري أن الغرفة قد قامت فى إطار دعم أعضائها وللظروف التى تمر بها الدولة والأثار والتداعيات التى تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة إشتراك المنشآة بالغرفة بنسبة 50 %، فى إطار المساندة لهم وفى ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجبارى كإجراء إحترازى للمنشآت والمطاعم، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50 % من سعتها طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتابع، أن الغرفة قامت بإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط أشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و2018 و2019 وفى مدينة العريش من الأعــوام 2018 و2019 و2020 نظرًا للظروف الصعبة الحالية.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العام الحالى 2020 رغم ما واجه صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف فقد نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية، والجهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحة، ونشاط الغرفة، فى تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات،منها الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ. وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم فى الدفعة الأولى.

بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات معالى وزير السياحة والآثــار بضرورة الإحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة وأستلام كافة مستحقاتهم كاملة.

كما أن الغرفة قد قامت بإجراء الإتصالات اللازمة لإعادة تشغيل المطاعم السياحية بعد إجتماعات مضنية وجهود حثيثة وبتأييد معالى وزير السياحة وتفهمه لمعاناة المنشآت السياحية،وافق معالى دولة رئيس الوزراء وأصدر تعليمات معاليه بتشغيل المطاعم السياحية بـ 25 % من الطاقة الإستيعابية حتى الساعة 10 مساءًا من 1 7 2020 إلى 25 7 2020 - ثم 50% حتى الساعة الثانية عشر مساءًا من26 7 2020 حتى تاريخه

إلى جانب تجديد مدة تأجيل المستحقات التأمينية لقطــاع الســياحة بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، والعمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2020 بالأعفــاء من سداد الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2020.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه قد تم تشكيل لجنة لتسهيل القروض الخاصة المقدمة من البنوك بمبادرة البنك المركزى وللقروض الميسره وشروط الأستفاده منها بفائدة 5% ( 60% للمرتبـــات و40% للمصاريف الأخرى ) بعد أن كانت ( 85% للمرتبات و15% للمصاريف الأخرى ) وبدون دراسة إئتمانية وبضمان من وزارة المالية.

وإنه فى إطار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار،وبموافقة معالد الدكتور خالد العنانى، وزيسر السياحة والآثار فقد تمت الموافقة على تخفيف الأعباء عن مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنحهم تخفيـــض النســـــبة الإيجارية بنســـبة 50% على مســـــتأجرى الكافتيـريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020، والاعفاء التام بالنسبة لشهرى إبريل ومايو 2020،مع إعتبـــار فتــــرة غلق المتــــاحف والمواقع الأثـــرية فتـــرة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد. وذلك تخفيفًا للآثار الأقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البــــــازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

وأكد المصرى، إنه فى إطار الإرتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة بالمطاعم والمنشآت والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة فقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها 17 دورة تدريبية متنوعه تخرج منها 276 متدرب، ودورة اغذية ومشروبات لمده اسبوع بالتجمع الأول بعدد 16 متدرب، وتنفيذ 8 دورات تدريبية عن كوفيد 19 بعدد 156 متدرب .

وأشار عادل المصرى، فى إطار التكافل الإجتماعى لأعضائها فقد قرر مجلس الإدارة الغرفة إضافة ميزة على مميزات صندوق التكافل لأعضاء الجمعية العمومية وذلك بتطبيق قواعد لجنة التكافل الأجتماعى على المصابين بفيروس كــورونا وصرف مبلغ 50% من قيمه فاتورة المستشفى بحد أقصى 20 ألف جنيه للمسـتفيد والذى سدد إشتراك لجنه التكافل حتى 3032020 مع إضافه الأوبئة التى تغطيها لجنة التكافل الأجتماعى للغرفة. حيث تم تخصيــص مبلغ 500 الف جنيه من حساب لجنة التكافل لتغطية هذا البند.

كما قـامت الغرفــة بصرف مبلغ وقدره 273246.74 جنيه على المستحقين فى حالات الحريق والسرقة، وتعويضات الوفاة، ومصاريف العـــلاج والعمليات الجراحيـة.