رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بكلية الشرطة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة الالتحاق بكلية الشرطة 2020، أو نتيجة القبول بكلية الشرطة، أو أسماء المقبولين بكلية الشرطة، من أكثر الموضوعات تداولاً على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن قيام سيادة اللواء مساعد وزير الداخلية الدكتور أحمد إبراهيم بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021 في المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته بعد ظهر اليوم في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كيفية معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة أو أسماء المقبولين بكلية الشرطة 2021:-

أعلن مساعد وزير الداخلية اللواء الدكتور أحمد إبراهيم نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020/2021 حيث بلغ عدد المقبولين بكلية الشرطة هذا العام نحو 2806 طالب، موزعين ما بين طلاب حاصلين على مؤهل الثانوية العامة حيث يبلغ عدد الطلاب المقبولين نحو 1150، وعدد 456 طالب من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة، و1200 طالب من الحاصلين على كلية الحقوق، ليكون إجمالي ما تم قبوله هذا العام في كلية الشرطة نحو 2806 طالب.

وأشار مساعد وزير الداخلية بأن عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام بلغ نحو 55000 طالب، وهذا يؤكد حرص الآلاف من الشباب المصري على الانضمام إلى جهاز الشرطة، وتقديراً لدوره العظيم في الحفاظ على أمن المواطن والوطن.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أعرق الأكاديميات فهي صرح علمي وأمني شامخ على مدر التاريخ، فهي مصنع الرجال، وتقوم بإعداد وتأهيل رجال الشرطة على أعلي مستوى تعليمي وتدريبي على مستوي العالم.