التضامن تطلق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بالجيزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز 100 فتاة من اليتيمات والأولى للرعاية، حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلى منازلهم.

وأكدت نيفين القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية دائما ما تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة على مستوى الجمهورية وتعد لألف أخرى،كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة،ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعى،وكذلك لها إسهامات فى قوافل الخير.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى انها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التى قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات على الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الأسرى وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج تنظيم الأسرة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسرى والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.