مصر تعزى السودان فى ضحايا اعتداء جبل أبو طيور

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية فى بيانها، اليوم الخميس، عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه فى حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة. و قالت إنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، و أشارت إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

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