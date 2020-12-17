صور .. محافظ كفر الشيخ يسلم 80 وحدة سكنية ببلطيم  

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ خلال جولته أن الوحدات السكنية التى تم تجهيزها 96 وحدة ببلطيم، تم تسليم 80 وحدة لأصحابها، وأشار إلى أنه قرر تأجيل تسليم 16 وحدة بالأدوار العليا لرفع كفاءتهم، مشيراً إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتوفير الوحدات للمواطنين.



وهنأ المحافظ المواطنين على استلامهم الوحدات، مؤكداً أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وأضاف أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية المقامة غرب مدينة كفر الشيخ قريباً، كما سيتم حل أزمة الإسكان بمنطقة العاصمة التى استمرت عشرات السنوات.