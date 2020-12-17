صور .. 60 رائدة صحية تشاركن فى برنامج للتوعية بقبول ذوى الهمم بسوهاج

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بـ اليوم العالمى للإعاقة، والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالشراكة مع محافظة سوهاج. وشهد الفعاليات طارق الفقى، محافظ سوهاج، بحضور نبيل عزت، ممثلًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتور محمد عبدالهادى المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسؤول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، و60 رائدة صحية وريفية.

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