وفد من الكونغو الديمقراطية يقوم بزيارة مقر مركز القاهرة الدولي لتسوية...

قام وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسة البروفيسر "ألفونس نتومبا"، منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي، بزيارة مقر مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار الزيارة التي اجراها الوفد إلى القاهرة تحضيراً لرئاسة بلاده للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
قدم أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي، نبذة عن المركز ودوره في بناء وتعزيز القدرات الأفريقية في مجالات السلم والأمن من خلال تنظيم الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات وورش العمل الدولية وإعداد الأبحاث، كما تناول دور مصر الريادي في حفظ وبناء السلام واعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وحرصها على الدفع برؤى شقيقاتها من الدول الإفريقية حول هذه الموضوعات في المحافل الدولية المختلفة.
كما عرض فريق العمل بالمركز الأنشطة المختلفة في العديد من المجالات على رأسها حفظ وبناء السلام والمرأة والسلم والأمن والوقاية من التطرف ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أبدى منسق خلية العمل اهتمامه ببحث إمكانية قيام المركز بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في هذه المجالات المتعددة دعماً للرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي .
من ناحية أخرى، تطرق اللقاء لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي دشنته مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، بوصفه منصة أفريقية رفيعة المستوى تطرح حلول أفريقية للتحديات التي تواجهها القارة، كما تم استطلاع فرص التعاون خلال النسخة الثانية من المنتدى والمقرر عقدها في الربع الأول من العام المقبل.
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