التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى مباراة الليلة بالدورى

اقترب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، من الاستقرار على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع الثانى من الدوري، والتى تحمل أهمية كبرى للفريقين، حيث يسعى الزمالك للفوز لكسب مزيد من الثقة على حساب فريق كبير ملىء بالنجوم، بينما يبحث بيراميدز عن فوز يعوض به الخسارة الأولى المفاجئة التى تعرض لها فى الأسبوع الأول أمام الاتحاد السكندري.
التشكيل المتوقع للزمالك
ومن المنتظر أن يدفع باتشيكو بتشكيل يعتمد فيه على ثبات العناصر صاحبة المستوى الثابت والخبرات، واستقر باتشيكو على تشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل حارس المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أشرف بن شرقى وزيزو وشيكابالا وفى الهجوم مصطفى محمد.
ودخل يوسف أوباما لاعب الفريق فى الصورة لبدء اللقاء بعدما تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، وشارك فى التدريبات الجماعية، بينما سيدفع باتشيكو بالمغربى محمد أوناجم العائد من إصابة عضلية على دكة البدلاء .
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