شاهد.. عبد الله جمعة "ع الزيرو" بعد شفائه من كورونا

نشر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، صورة لزميله عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق يظهر خلاله الأخير فى نيو لوك جديد عقب شفائه من فيروس كورونا، وظهر عبد الله جمعة بعدما قص شعره تماما، وكتب جنش على الصورة: "أفتقدك يا أخى".

عبد الله جمعة

ونشر عبد اللله جمعة بعد ساعات من شفائه عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة له مرتديا قميص الزمالك فى إحدى المباريات، وعلق قائلا، "الحمد لله"، لمروره من هذه الأزمة على خير بعد خضوعه للكورس العلاجى .

جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، سلبية، ليتأكد شفاؤه وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به قبل مباراة الفريق أمام الأهلى التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى أقيم يوم 27 من شهر نوفمبر الماضى، وانتهت بتتوج المارد الأحمر باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، عقب فوزه بهدفين مقابل هدف، فيما استمر غياب عبد الله جمعة عن الفريق الأبيض فى المباريات التالية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز استعدادًا لخوض مباراته أمام بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.