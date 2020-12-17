فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات

تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قررت تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.