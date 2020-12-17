كلية الهندسة بجامعة المستقبل تحصل على الجودة التعليمية من الهيئة القومية "NA QAE"

فى إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة المستقبل لطلابها، حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل فى مصر، على الاعتماد من قبل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمى والتعليمى فى اجتماعه الأخير، لتضيف الجامعة انجازا الى انجازاتها السابقة تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وقال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أن حصول الجامعة على الاعتماد من قبل مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان الجودة، يعد فخرا للجامعة، ويؤكد ما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن العملية التعليمية فى جامعة المستقبل، لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطالب، مؤكدا أن كلية الهندسة والتكنولوجيا تقدم برنامجاً دراسياً يُؤهّل الطلاب للحصول على الدرجات الجامعية في البكالوريوس، ويهيئ الفرصة للطلاب للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلّبها مزاولة المهنة، واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل أن اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يضاف لـ 3 كليات أخرى حاصلة على الاعتماد وجودة التعليم وهى الصيدلة وطب الفم والأسنان والحاسبات، مشيرا إلى أنه يتم استخدام أحدث وسائل التعليم والتعلم من قبل أعضاء هيئة التدريس والذين يتميزون بخبرة عالية في مجال البحوث والتدريس بالجامعة، موضحا أن الجامعة دائما ما تحقق نجاحات على المستوى الدولى والاقليمى.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.







الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل