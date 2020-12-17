جمال علام وعمرو السعيد ومرشد ضمن المرشحين للجنة الثلاثية للجبلاية

ينتظر اتحاد الكرة خلال ساعات أسماء اللجنة الثلاثية التى ستدير اتحاد الكرة وترددت أنباء عن ترشيح عدد من الأسماء منهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وعمرو السعيد رئيس نادى الصيد وعاصم مرشد المرشح لعضوية اتحاد الكرة.
تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.
وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قررت تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.
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