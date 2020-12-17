مسؤول ليبى: غرق 4 أطفال وأسرتين مصريتين خلال محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا

كشف حسن البي مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية عن غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا، موضحا أن الأسر المصرية تقيم في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد منذ فترة.
وأكد المسؤول الليبى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا باختفاء أسرتين اثنتين تحملان الجنسية المصرية وتقيمان في مدينة صبراتة، موضحا أن الأسرتين حاولتا الهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعى، وغرقت المركب التي تقلهم، مشيرا إلى أن الأطفال بينهم طفلة مصرية عمرها 5 سنوات وثلاثة أطفال أعمارهم متفاوتة بين 7 و 8 و 10 سنوات.
وأشار المسؤول الليبى إلى أن الهلال الأحمر فرع الزاوية يقوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين بينهم أطفال يحملون الجنسية المصرية، مؤكدا أن جثامين الأطفال المصريين الذين عثر عليها متواجدة في مستشفى الزاوية غرب البلاد.
ولفت "حسن البي" إلى أن الهلال الأحمر الليبى يواصل عمليات البحث عن جثامين الضحايا الذين يرجح أنهم 25 شخصا بعد استقلالهم مركب للهجرة إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن عدد من الأسرة المصرية أبلغت الهلال الأحمر الليبى أن المفقودين أخبروهم بعزمهم الهجرة إلى إيطاليا من مدينة صبراتة بشكل غير شرعى.
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