النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس النواب بـ27 محافظ.. تعرف عليها

ينشر "صوت الأمة "، النتيجة الكاملة لأسماء الفائزين فى المرحلة الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك طبقا لما تم نشره بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.
وقد أجريت الانتخابات على 284 مقعدا قائمة و283 مقعدا فرديا "حيث مازال مقعد دير مواس مؤجلا".
وبالنسبة للقائمة الوطنية من أجل مصر، التى فازت فى المرحلتين حصل مستقبل وطن على 145 مقعدا، والمستقلون على 22 مقعدا، والوفد على 21 مقعدا، والشعب الجمهورى على 28 مقعدا، ومصر الحديثة على 12 مقعدا، والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد والديمقراطى الاجتماعى على 7 مقاعد، والمؤتمر على 7 مقاعد، وحماة وطن على 19 مقعدا، والحرية على 5 مقاعد، والتجمع على 5 مقاعد، والعدل على مقعدين، والجيل على مقعدين.
وبالنسبة للمقاعد الفردية، والتى أجريت فى المرحلة الأولى على 142 مقعدا، مع تأجيل مقعد دير مواس فقد حصل مستقبل وطن على 83 مقعدا والمستقلون على 30 مقعدا والشعب الجمهورى على 15 مقعدا، والنور على 7 مقاعد، وحماة وطن على 4 مقاعد، و الحرية على مقعدين، والوفد على مقعد واحد.
وفيما يخص المرحلة الثانية للنظام الفردى، جاء حزب "مستقبل وطن" ليحتل المرتبة الأولى بفوزه بـ87 مقعدا من أصل 141 مقعدا انتخابيا، يليه المستقلون وذلك بواقع 41 مقعدا، وفى المرتبة الثالثة حزب الشعب بواقع 7 مقاعد.
واحتل حزب الوفد، المرتبة الرابعة من حيث عدد المقاعد التى حصدها فى المرحلة الثانية بواقع 3 مقعد، فيما تساوت أحزاب "التجمع"، "المؤتمر"، "مصر الحديثة" فى فوز كل منها بمقعد واحد.
وننشر بالتفصيل نتائج المرحلة الأولى والثانية على المقاعد الفردية:
نتيجة محافظات المرحلة الأولى
1- محافظة الجيزة
1- زكى عباس عبد الظاهر- الجيزة -مستقبل وطن
2- محمد ابوالعنين – الجيزة – مستقل
3- حسام الدين عاشور ابو النمرس -مستقبل وطن
4- محمد رشاد على البرتقالى ابو النمرس – مستقبل وطن
5– نادر عبده البدرشين –مستقبل وطن
6- عماد الدين عبد التواب الدرجلى - البدرشين –مستقبل وطن
7- حازم رياض جودة –البدرشين –مستقبل وطن
8- احمد سعد حلمى -الصف- مستقبل وطن
9- شحاتة عبد الحافظ اطفيح- مستقبل وطن
10-محمد السيد الحسينى - بولاق الدكرور -مستقبل وطن
11-محمود هشام - بولاق الدكرور -مستقبل وطن
12- حسام الدين المندوه - بولاق – مستقبل وطن
13- محمد على عبد الحميد - العمرانية –مستقبل وطن
14–أحمد عاشور العمرانية – الشعب الجمهورى
15- طارق سعيد حسنين- إمبابة – مستقبل وطن
16–نشوى حسن على عبد العال ديب - إمبابة -مستقل
17- محمد سلطان على – أول اكتوبر – مستقبل وطن
18- سيد أحمد على سليمان - أول أكتوبر -مستقبل وطن
19-هشام حسين محمد- أول اكتوبر – مستقل
20- خالد تامر - كرداسة – مستقبل وطن
21- محمود عباس الصعيدى - الوراق -مستقبل وطن
22- أسامة حسنى الأشمونى - الوراق -مستقبل وطن
23- طارق سيد توفيق الطويل -الوراق – الشعب الجمهورى
24- علاء ناجى - منشاة القناطر –مستقبل وطن
25-على سمير -منشاة القناطر- مستقبل وطن
2- محافظة الفيوم
1- محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن
2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى
3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن
4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن
5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن
6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن
7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور
8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل
9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن
10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل
3-محافظة البحر الأحمر
1- عبد الناصر عطية سفاجا –مستقبل وطن
2- محمد محمد عبد المقصود أول الغردقة –مستقبل وطن
3- على نور على الشلاتين – الشعب الجمهورى
4-محافظة الإسكندرية
1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن
2-محمد حسين محمد الشوادفى -اول المنتزه -مستقبل وطن
3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -اول المنتزه -مستقبل وطن
4- محمد اشرف محمود -اول المنتزه- مستقبل وطن
5- احمد عبد المجيد -اول الرمل - مستقبل وطن
6- على الدسوقى احمد - اول الرمل- مستقبل وطن
7- عمر جمال عمر -اول الرمل- مستقل
8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى
9- احمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن
10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن
11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن
12- احمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور
13- احمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور
14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن
15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن
16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن
5-البحيرة
1- سناء انور محمد برغش دمنهورمستقبل وطن
2- عبد الرؤوف توفيق دمنهور مستقبل وطن
3- عادل عبد الوهاب يونس دمنهور مستقبل وطن
4- محمود عادل سعد شعلان- كفر الدوار- مستقبل وطن
5- سحر بشير- كفر الدوار -مستقل
6- احمد حمدى محمد- كفر الدوار- النور
7- اسامة انور عبد الفتاح- ابو حمص- مستقل
8- احمد عبده عرجاوى- ابو حمص- النور
9- هشام سعيد فوزى -المحمودية -مستقبل وطن
10- بلال حامد عيسوى -المحمودية-مستقل
11- علاء حمدى عبد المقصود -حوش عيسى- مستقل
12- اشرف سيف النصر المقرحى- الدلنجات- مستقل
13- حمدى عبد الوهاب عثمان - ابو المطامير- مستقبل وطن
14- خالد عبد المولى خطيب -ابو المطامير -النور
15- محمد عبد السلام ناجى -ايتاى البارود -مستقبل وطن
16-محمد عزت عرفات - ايتاى البارود- مستقل
17- احمد خلمى الشيشنى- كوم حمادة -مستقل
18- طلبة احمد ثابت النحال- كوم حمادة- مستقل
6-محافظة بنى سويف
1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن
2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل
3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى
4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور
5- سامىى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل
6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن
7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن
8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى
7-محافظة المنيا
1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن
2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن
3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن
4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن
5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن
6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن
7- ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجديد
8- مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى
9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى
10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن
11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل
12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل
13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن
14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن
15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل
8-محافظة اسيوط
1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن
2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن
3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل
4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن
5-ابراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن
6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن
7- احمد زهير –القوصية –مستقبل وطن
8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن
9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى
10- احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن
11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن
12- علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل
9-محافظة سوهاج
1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل
2- احمد ابراهيم عطية –سوهاج –مستقل
3- محمد محمود لبيب – اخميم –مستقبل وطن
4- زكريا محمد حسان –اخميم –مستقبل وطن
5- رفعت شكيب خفاجى – المراغة –مستقل
6- مصطفى سالم – طهطا –مستقبل وطن
7- نشات فؤاد عباس –طهطا – الشعب الجمهورى
8- ابراهيم محمد محمد خليفة – طهطا –مستقبل وطن
9- ياسر نصر عبد المولى –جرجا –الشعب الجمهورى
10-خليفة رضوان –جرجا –مستقبل وطن
11- عاطف عثمان سليمان –المنشاة –مستقل
12- محمود حمدى احمد –البلينا –مستقبل وطن
13- نور الدين اسعد ابو ستيت – البلينا –مستقبل وطن
14- احمد عبد السلام قولرة – دار السلام –حماة وطن
10- محافظة قنا
1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن
2- مصطفى محمود مصطفى –قنا –مستقبل وطن
3- محمد طايع سعد –قوص –مستقبل وطن
4- اشرف ابو الفضل –قوص –مستقل
5- خالد محمد عبد الفتاح – نجح حمادى – مستقبل وطن
6-سيد احمد فؤاد – نجح حمادى –حماة وطن
7- السيد محمد المنوفى – نجح حمادى – الشعب الجمهورى
8- عبد الفتاح محمد شحات –ابو تشت –الحرية
9- خالد عبد الوهاب محمدين –ابو تشت –الشعب الجمهورى
11-محافظة اسوان
1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن
2- احمد محمد صالح –اول اسوان –حماة وطن
3- خالد يوسف رضوان –كوم امبو –مستقبل وطن
4- محمد فؤاد عزت –نصر النوبة –مستقل
5- على محمود عبد الرحيم –ادفو –مستقبل وطن
12-محافظة الوادى الجديد
1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل
2- حمدى محمد سليمان – الداخلة –مستقل
13-محافظة مطروح
1-جمال رسلان –مطرووح –مستقبل وطن
2- رزق جالى نصر الله –الحمام –مستقبل وطن
14-محافظة الاقصر
1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل
2- محمد بهجت الصن –القرنة –الحرية
3-باهى امين محمود –اسنا –الشعب الجمهورى
** نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:-
محافظة القاهرة :
(25 مستقبل وطن - 5 مستقل - 1 الشعب الجمهوري )
ابانوب عزت عزيز – الساحل –مستقبل وطن
محمد عبدالرحمن راضي –روض الفرج – مستقبل وطن
امين مسعود – الزاوية الحمراء –مستقبل وطن
عمر محمد عمر الزاوية الحمراء – مستقبل وطن
محمد مصطفى السلاب –مدينة نصر –مستقبل وطن
طارق عثمان احمد شكرى –مدينة نصر – مستقل
عمرو السنباطى – أو ل مدينة نصر –مستقبل وطن
محمد السيد محمد –التجمع الخامس مستقبل وطن
محمد شديد لبيب الحناوى-التجمع –مستقبل وطن
شريف فيض الوردانى –اول السلام -مستقبل وطن
احمد اسماعيل محمد –اول السلام – مستقبل وطن
محمد سعيد سليمان الكومى –عين شمس – مستقبل وطن
صفوت وداد مسعد قلينى –عين شمس –مستقبل وطن
وائل ابراهيم غريب –المطرية –مستقبل وطن
احمد عبد الفتاح محمد –المطرية –مستقل
احمد على ابراهيم المرج – مستقبل وطن
محمد رضا عبد المحسن البنا –المرج – مستقل
حسام محمد زكى الجمالية –مستقل
أشرف حاتم –عابدين –مستقبل وطن
الطاهر عبد الحميد –السيدة زينب –مستقبل وطن
سيد حنفى طه دائرة الخليفة – مستقبل وطن
خالد على كمالى –مصر القديمة-مستقبل وطن
خالد عبد الحميد عبده طنطاوى –البساتين –مستقبل وطن
حشمت اسماعيل محمود –البساتين-مستقبل وطن
على عبد الونيس –البساتين –مستقل
احمد عبد الطيبي –المعادى –مستقبل وطن
عيد حامد محمد –حلوان-مستقبل وطن
عبد النعيم حامد -حلوان –مستقبل وطن
عرفة صالح – حلوان –مستقبل وطن
أيمن عثمان –الزيتون – الشعب الجمهورى
سيد نصر –حدائق القبة –مستقبل وطن
محافظة بورسعيد
(1 مستقبل وطن - 1 مستقل )
حسن عمار - أول بورفؤاد - مستقبل وطن
احمد محمد فرغل – الزهور- مستقل
محافظة القليوبية
(13 مستقبل وطن - 2 الشعب - 1 الوفد )
مجدى عبد العزيز محمد سيف –بنها –مستقبل وطن
جمال عبد القادر محمود –بنها- الشعب الجمهورى
جمال فؤاد السيد مدكور–بنها- مستقبل وطن
اسامة فتحى محمد –طوخ – مستقبل وطن
عزيز فؤاد عفيفى –طوخ- مستقبل وطن
عبد السلام محمود سيد – ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن
مجاهد صدقى محمد- ثان شبراالخيمة - مستقبل وطن
اشرف امين عبد العليم –ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن
عادل صلاح منصور عامر – قليوب- مستقبل وطن
ابراهيم جميل محمد عويس –قليوب – مستقبل وطن
كمال الدين شافعى عبد الحميد –الخانكة – مستقبل وطن
محمد الطوخى عبده –الخانكة – الشعب الجمهورى
محمد عبد الواحد حسن مدينة –الخانكة - الوفد
سمير صبحى عليوة –شبين القناطر –مستقبل وطن
حافظ شكرى حافظ عمران – شبين القناطر -مستقبل وطن
درويش مرعى - قليوب –مستقبل وطن
محافظة جنوب سيناء
(2 مستقبل وطن)
حميد سليمان موسي-دائرة الطور - مستقبل وطن
سليمان عطيوى – اول شرم الشيخ –مستقبل وطن
محافظة السويس
(1 الشعب الجمهوري - 1 مستقبل وطن )
حسن عيد - السويس - مستقبل وطن
جمال عبيد - السويس - الشعب الجمهوري
محافظة الإسماعيلية
(3 مستقبل وطن - 1 المؤتمر - 1 مستقل)
عصام أحمد سلامة دياب - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن
أحمد ياسين دندش - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن
محمد السيد طلبة القنطرة غرب - المؤتمر
احمد محمد بدران البعلي- القصاصين الجديدة - مستقبل وطن "
سامي محمد سليم - القصاصين - مستقل
محافظة شمال سيناء
(1 مستقل - 1 مستقبل وطن)
عبد العزيز مطر إسماعيل مطر – شمال العريش - مستقبل وطن
سامي كامل عمرو – الحسنة- مستقل
محافظة دمياط
(4 مستقلين)
ضياء الدين عصام داوود – أول دمياط –مستقل
ضياء الدين على عوض بصل- أول دمياط - مستقل
محمود محمد حمدى السيد مشعل –كفر سعد- مستقل
حسن عبد الوهاب محمد عيسى –كفر سعد- مستقل
محافظة الدقهلية 21 مقعدا
(7 مستقبل وطن - 2 الشعب الجمهوري - 12 مستقل )
وحيد رمضان فوده -اول المنصورة - مستقبل وطن
أحمد محمد سلام الشرقاوي – أول المنصورة – مستقل
محمد إسماعيل الشريف-المنصورة -" مستقل"
حسن حسين المير –المنصورة -" مستقل
وحيد قرقر- بلقاس - مستقبل وطن
فايق الزكي المغازي- بلقاس - " مستقل"
السيد الخضر جوهر – طلخا – مستقل
رضا غازي – طلخا – مستقل
مكرم رضوان - دكرنس –الشعب الجمهورى
أشرف الشبراوى أبو العلا - دكرنس - " مستقل"
وليد فتحي فرعون- دكرنس - " مستقل"
محمد نجيب خالد نور الدين-منية النصر - مستقبل وطن
خالد الحداد – منية النصر – مستقل
مجدى الأمير- المنزلة - مستقبل وطن
أحمد الحديدي – المنزلة – مستقل
أحمد الألفي-ميت غمر - مستقبل وطن
محمود العزب- ميت غمر – مستقل
إيهاب أنيس عبد اللطيف –اجا- مستقبل وطن
شريف الجبلي – أجا – مستقل
أسامة عبد العاطي – السنبلاوين – الشعب الجمهورى
محمد السيد عوض – السنبلاوين – مستقبل وطن
محافظة الشرقية 21 مقعدا
(15 مستقبل وطن - 6 مستقل )
لطفي شحاته – أول الزقازيق - مستقبل وطن
إيمان خضر – أول الزقازيق مستقبل وطن
مروه هاشم – أول الزقازيق – مستقبل وطن
مجدي عاشور – أول الزقازيق – مستقبل وطن
حمودة يحي – بلبيس – مستقبل وطن
سامي نصر الله – بلبيس – مستقبل وطن
عبد الله فهمي الرماح – بلبيس – مستقل
خالد مشهور - منيا القمح - مستقبل وطن
وجية أباظة – منيا القمح – مستقبل وطن
مي رشدي غيث – منيا القمح – مستقل
حاتم عبد العزيز – أبو كبير – مستقبل وطن
نبيل عسكر – أبو كبير – مستقل
طلعت السويدي – درب نجم – مستقبل وطن
عبد الباقي تركيا – ديرب نجم – مستقل
علاء عبد النبي – فاقوس – مستقبل وطن
علاء النجار – فاقوس – مستقبل وطن
إمام منصور - فاقوس - مستقل
فؤاد أباظة – أبو حماد – مستقبل وطن
ثروت سويلم – أبو حماد – مستقبل وطن
السيد رحمو – الحسينية – مستقبل وطن
أحمد عبد اللطيف الطحاوي – الحسينية – مستقل
محافظة كفر الشيخ
( 3 مستقبل وطن - 2 الوفد - 1 الشعب - 4 مستقل )
1- السيد أبو اليزيد شمس الدين-كفر الشيخ –مستقبل وطن
2- " باسم عبد المحسن حجازى –كفر الشيخ - " الوفد "
3- ياسر منير عبد الخالق كفر الشيخ -" مستقل "
4- على أحمد على-سيدى سالم - " الشعب الجمهورى "
5-، محمد عبد الحميد هاشم،- سيدى سالم " مستقل "
6- محمد زكى –الحامول –مستقل
7- يونس عبدالرازق فرج- الحامول - مستقبل وطن "
8- محمد عبد العليم داود – دسوق – الوفد
9- عادل محمد النجار-دسوق -" مستقبل وطن "
10-محمد سعد الصمودي دسوق -" مستقل "
محافظة الغربية
(9 مستقبل وطن - 3 مستقل - 1 التجمع - 1 مصر الحديثة)
1- سمير جاد عيسى-أول طنطا- " مستقبل وطن
2- غباشي محمد بدير، -أول طنطا " مستقبل وطن
3- عبد المنعم شهاب –اول طنطا – "مستقبل وطن
4-سامح فتحي حبيب-كفر الزيات - مستقبل وطن
5-محمد احمد فايد –كفر الزيات- مستقل
6-عبد الله أحمد الشيخ-قطور-" مستقل "
7- محمود عبد السميع الشامي-اول المحلة - مستقبل وطن
8-احمد بلال البرلسي أول المحلة - التجمع "
9-، حامد جلال جهجه –مركز المحلة - " مستقبل وطن
10- إبراهيم محمد الديب - مركز المحلة - مصر الحديثة "
11-احمد عبد الحكيم يوسف دراج- سمنود- " مستقل "
12- محمد سعد بدراوي - زفتي - مستقبل وطن
13- مصطفي أبو زيد - زفتي - مستقبل وطن
14- عامر حامد الشوربجي - زفتي - مستقبل وطن
محافظة المنوفية
(7 مستقبل وطن - 4 مستقل )
1- أحمد عبد الحميد صديق حجازى - شبين الكوم - مستقبل وطن
2- هانى خضر على- شبين الكوم -مستقل
3- عصمت عبد الفتاح زايد -قويسنا " مستقل "
4- محمد حمدي عبد الحليم موسى - قويسنا - " مستقل "
5- كريم طلعت السادات -تلا - " مستقبل وطن "
6-علا ء حسن جعفر- تلا - " مستقل "
7-صابر أحمد عبد القوى اشمون " مستقبل وطن "
8- عصام محمد عبد السلام - أشمون - " مستقبل وطن "
9- محمود محمد رفعت البرعى الباجور - مستقبل وطن
10-أيمن عبد الهادي سليمان،" منوف - مستقبل وطن
11-أحمد أبوزيد دياب- منوف - مستقبل وطن
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