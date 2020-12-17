نقيب المحامين يحذر من التعامل في التصديق على العقود مع «القاهرة الجديدة»

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أحمد جودة - القاهرة - حذر رجائي عطية نقيب المحامين، الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.

وأكد نقيب المحامين علي أن ذلك حرص منه على كل زميلة وزميل، وحرصًا على المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة، والذي أهدرته بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جم – قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة – وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جم، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جم، مائتين وثمانون ألف جنيه،.