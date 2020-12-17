نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يحذر من التعامل في التصديق على العقود مع «القاهرة الجديدة» في المقال التالي
وأكد نقيب المحامين علي أن ذلك حرص منه على كل زميلة وزميل، وحرصًا على المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة، والذي أهدرته بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جم – قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة – وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جم، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جم، مائتين وثمانون ألف جنيه،.
وتابع: أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم السيد المستشار الجليل وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 بتاريخ 3092020 بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة، فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2112020، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7122020 باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات.
أما بخصوص النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة قال: لم نطلب – لأنها لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة، وعلى ذلك، فإننا ننبه ونحذر الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، فسوف يكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق.