نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنفذ حملات تطهير بالعمرانية والهرم والطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم موسعة بالعديد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية ومراكز أبو النمرس وأوسيم والواحات البحرية ومنشأة القناطر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات إستهدفت تطهير العديد من المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية، وعدداً من الشوارع الفرعية و مراكز الشباب والاندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والاسواق والكنائس والاديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الايتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التى بها حالات اصابه بفيروس كورونا .

وأشار انه فى حى جنوب الجيزة تم تطهير مدارس الميدان الثانوية الصناعية بنات و وجيه بغدادى الثانوية بنات و ابو الهول القومية والشوارع المحيطة بتلك المدارس ومسجد الزهراء وشارع ربيع الجيزى ومحطة الجيزة الابتدائية ومركز الخدمات البريدية ومركز التطعيم الدولى وموقف سرفيس ميدان الجيزة ومكتب بريد شارع مراد وسنترال الجيزة ومستشفى ام المصريين ومستشفى رمد الجيزة وابحاث العيون والشوارع المحيطة.

وفى حى العمرانية فقد تم تطهير نادى الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين وبنك مصر والاهلى وكنيسة العذراء وشوارع الشعب وبسام الشريف وشكرى ومحمود سامى البارودى والهرم واحمد كامل وبمحيط سفارة بلجيكا ومبانى التأمين الصحى وقسم شرطة الطالبية.

وفى حى الهرم تم تطهير شوارع الصفا والمروة والأربعين من كعبيش وكعبيش الرئيسي ومساكن الضباط بالرماية.

وفى حى الطالبية بشوارع عباد الصالحين وسيد غنيم وابوزيد عفيف وابو المكارم ومحروس عتريس والامام على وعبد اللطيف وغضنفر الخياط وحسن عشرى ومحمد رضوان واحمد شوقى وكامل يونس وشحاته وجزء من عثمان محرم بالكونيسه والوحده الصحية .

وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم تنفيذ حملات تطهير الإدارة التعليمية ومكتب التموين والادارة الصحية ومستشفى ابو النمرس والسجل المدنى ومركز الشرطة ومكاتب البريد والوحدات الصحية ومراكز الشباب والشهر العقارى بقرى منيل شيحه وشبرامنت بالاضافه الى تطهير المنشأت الحكومية وعدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية والوحدة الصحية بمركز منشأة القناطر كما تم تطهير سوق الاثنين بقرية مزغونه بمركز ومدينة البدرشين .

وفى مركز الواحات البحرية تم تطهير شارع مبنى الوحدة المحلية وقسم الشرطة والادارة التعليمية وشارع بنك مصر والادارة الصحية ومستشفى الواحات والمدرسة الثانوية والشوارع المحيطة بها .