نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: مخطط لطرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب، لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدنى على مدار عام 2020.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدنى، إلى برامج التعاون التى تمت بين الوزارة وعدد من دول الجوار، موضحا أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تم تشكيل وفد برئاسة نائب وزير الطيران المدنى لزيارة دولة جنوب السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم فى مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمهندسين والفنيين فى دولة جنوب السودان، وكذا نقل الخبرات المصرية فى الاستشارات الفنية لأعمال الملاحة الجوية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إير كايرو وهى شركة تابعة لوزارة الطيران المدنى وشركة جنوب السودان للطيران فى مجال النقل.

فى سياق متصل، قال الوزير إن مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمى وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الغانى بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا فى تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، مع تمثيل شركة مصر للطيران بعناصر بشرية من ذوى الخبرة لمجلس ادارة الشركة المزمع إنشاؤها.



وأضاف: على صعيد التعاون مع دول الجوار أيضا، تم عقد مباحثات مع وزير النقل العراقى لبحث أوجه التعاون فى مجال الصيانة والتدريب بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العراق، وبعد الزيارة تم اتخاذ إجراءات للقيام بأعمال الصيانة للخطوط الجوية العراقية من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولي. وأضاف: على صعيد التعاون مع دول الجوار أيضا، تم عقد مباحثات مع وزير النقل العراقى لبحث أوجه التعاون فى مجال الصيانة والتدريب بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العراق، وبعد الزيارة تم اتخاذ إجراءات للقيام بأعمال الصيانة للخطوط الجوية العراقية من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولي. وتطرق الوزير كذلك إلى برامج التعاون مع سلطة الطيران المدنى بدولة السودان، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الطيران المدنى المصرى ووزير النقل والبنية التحتية السودانى وقد تم بحث أوجه التعاون بين البلدين، للدخول فى شراكة استراتيجية بين مصر للطيران والخطوط السودانية فى مجال الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية. وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء مع وزير الطيار محمد منار عنبة مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، حيث أوضح الوزير أنه يتم حاليًا دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط مطار القاهرة الدولي. وعرض الوزير موقف تطوير مطار "سفنكس"، موضحا أنه جار تطوير مبنى الركاب ليصل إلى سعة استيعابية 900 راكب ساعة بدلًا من 300 راكب ساعة، وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قريبا، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم استلام مطارات برنيس والعاصمة الإدارية والبردويل، وجار تطوير مطارات برج العرب وسانت كاترين.