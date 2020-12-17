نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تطلق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار " فرحتهم فرحتنا"، وذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومصطفى اسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز ١٠٠ فتاة من اليتيمات والأولي للرعاية،حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلي منازلهم.

وأكدت نيفين القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية علي مستوي الجمهورية دائما ما تهدف إلي تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة علي مستوي الجمهورية وتعد لألف أخري،كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة،ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي،وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير..

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي انها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات علي الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلي تحقيق التكامل والاستقرار الأسري وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة تعمل كذلك علي برنامج تنظيم الاسرة، وذلك من أجل الحفاظ علي الاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.