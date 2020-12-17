عاجل.. عرض جديد ومحاولة أخيرة من الأهلي لضم صفقة موسيماني

يحاول إدارة النادي الأهلي بشتى الطرق التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويسعي مسئولو النادي الأهلي لضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي بكل الطرق الممكنة خاصة وأنها رغبة موسيماني الأولى.
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وجدد "موسيماني"بالفعل رغبته في طلب المهاجم من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي قبل بدء في مشوار البطولة الإفريقيه، رغم فشل الصفقة بسبب المبالغات المادية من قبل إدارة صن داونز.
ويستعد المارد الأحمر بتقديم عرض جديد لضم المهاجم الأوروجوياني ومن المتوقع رفع مستوي المالي من أجل إقناع صن داونز، بعدم مشاركة اللاعب بدوري الأبطال النسخة الجارية، والسماح له بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء.
وتري إدارة النادي الأهلي أن هذه المحاولة الأخيرة في طلب ضم جاستون، حيث فشلت عدة مرات التعاقد معه بسبب مغالات نادي "صن داونز" ومطالبتة بمبلغ يتجاوز 5 مليون دولار من أجل السماح له بالرحيل إلى قلعة التتش.
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