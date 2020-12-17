عاجل.. عرض جديد ومحاولة أخيرة من الأهلي لضم صفقة موسيماني

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ويأتي مساعي المارد الأحمر لضم اللاعب بسبب رغبة المدير الفني للفريق "موسيماني" بعد التنازل عن التعاقد مع المهاجم برغم من ترشيح عدة مهاجمين للمدرب لكنه استبعد كل الأسماء التي عرضت عليه وتمسك بمهاجم صن داونز.

وجدد "موسيماني"بالفعل رغبته في طلب المهاجم من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي قبل بدء في مشوار البطولة الإفريقيه، رغم فشل الصفقة بسبب المبالغات المادية من قبل إدارة صن داونز.

ويستعد المارد الأحمر بتقديم عرض جديد لضم المهاجم الأوروجوياني ومن المتوقع رفع مستوي المالي من أجل إقناع صن داونز، بعدم مشاركة اللاعب بدوري الأبطال النسخة الجارية، والسماح له بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وتري إدارة النادي الأهلي أن هذه المحاولة الأخيرة في طلب ضم جاستون، حيث فشلت عدة مرات التعاقد معه بسبب مغالات نادي "صن داونز" ومطالبتة بمبلغ يتجاوز 5 مليون دولار من أجل السماح له بالرحيل إلى قلعة التتش.