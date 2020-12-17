دوت الخليج تنفرد بأسماء اللجنة الثلاثية الجديدة بعد الإطاحة بالجنايني!

في قرار مفاجئ اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بإعفاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من أعمالها والتي كانت تدير اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة السابقة على أن يتم تعين لجنة جديدة.

وأرسل فيفا خطاباً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه الشكر لعمرو الجنايني ولجنته الخماسية، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لتسيير شئون كرة القدم حتى 31 يناير.

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وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أن اللجنة الثلاثية التي من المفترض الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة سوف تضم كلًا من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والمستشار جمال عويس وأيضا الأستاذ حسين حلمي المستشار القانوني للجبلاية.

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وتأتي مهمة هذا اللجنة هي تيسير الأعمال للفترة المقبلة على أن يتم تشكيل لجنة انتخابية أخرى من أجل بحث أسماء المرشحين لاتحاد الكرة للانتخابات المقبلة، ومعرفة موقفهم القانوني وصحته.