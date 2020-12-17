نتيجة كلية الشرطة لـ 55 ألف طالب للعام 2020-2021

تتصدر نتيجة كلية الشرطة لعام 2020-2021 اهتمام الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة للعام الجديد، إذ بلغ 55 ألفا و226 طالبا، منهم 39 ألفا و767 طالبا من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، و5 آلاف 432 من حملة المؤهلات الجامعية، و10 آلاف 27 من خريجي كليات الحقوق، وفقا لما أعلنه اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة للعام 2020-2021



ننشر نتيجة كلية الشرطة لعام 2020-2021 والتي تم إعلانها بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

نتيجة كلية الشرطة



قال اللواء أحمد إبراهيم، إن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة وتم تقسيمهم كالتالي 37 ألف 232 ثانوية عامة، 2170 ثانوية أزهرية، 323 دبلومة أمريكية، 42 دبلومة بريطانية.

وأشار إلى أن تقسيمات المجموع كما يلي:



- بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة 90% لـ 108% هم 7 آلاف و35 طالبا.

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