بسمة وهبة خلال ندوة دوت الخليج تتحدث عن تجربتها مع السرطان: كنت بتحدى المرض.. وسأجرى عملية جراحية قريب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، كان عندي ورمين، مش ورم واحد، وكنت بعانى بشكل مستمر من الآلام والمعاناة، وعلى الرغم من ذلك كنت أواجه كل تلك الأمور، حتى لا أشعر أحد أنى فى حاجة للتعاطف، بالرغم من معاناتى".

وتابعت خللا حديثها لـ دوت الخليج، إن ملخص تجربتها مع السرطان، كانت مليئة بالإرادة والقوة، مشيرة إلى أن مرض يأتى بسبب إرادة الله، وضعف فى الإنسان.

وأضافت ، إن إرادة الإنسان هى من تتغلب على المرض، الذى نبتلى به، وسوف أذهب لإجراء عملية قريبًا لأن الأطباء أكدوا أننى من الممكن أن يعود لى مرض السرطان.

ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.

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ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.