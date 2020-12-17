بسمة وهبة خلال ندوة دوت الخليج: بهدلنا الحكومة فى بداية أزمة كورونا.. وبعد نجاحها ماقولناش كلمة شكر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إننا أحسن بكثير من دول أوربية، فى مواجهة أزمة كورونا وبالرغم من ذلك لم نقدر الحكومة على جهودها.
وتابعت خللا حديثها، أساءنا لوزيرة الصحة، وللحكومة فى بداية أزمة كورونا، و"بهدلناهم" على حد وصفها، ولكن بعد نجاحهم الكبير مع أزمة كورونا لم نقدرهم ولم نوجه لهم الشكر.
ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.
كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.
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ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.
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