بسمة وهبة خلال ندوة دوت الخليج ترد على الإعلام الإخوانى: ايوة بنطبل لبلادنا يا خونة

ردت الإعلامية بسمة وهبة، عن توجيه الإساءة المتكررة من قبل الإعلام الإخوانى، قائلة:" أنا بكره الناس اللى بتقول أن الإعلام " بيطبل".

وتابعت خلال حديثها لـ دوت الخليج، أنا بقول للإعلام الإخوانى:" ااه، احنا بنطبل لبلادنا، للأسماء البارزة الوطنية، ولازم نطبل لوزيرة الصحة، ولرئيس الوزراء، ولرئيس الجمهورية، على مجهوداتهم الخارقة فى أزمة كورونا".

ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.

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ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.

