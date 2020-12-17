بسمة وهبة خلال ندوة دوت الخليج: أنا بحب أسمع حسن شاكوش وحمو بيكا وعمرو كمال

قالت الإعلامية البارزة بسمة وهبة، أنا بحب حمو بيكا وشاكوش، وعمرو كمال، بس أرفض وأغضب عندما أراهم بيتخانقوا مع بعض، لأنى ماحبش أشوف ولادى بيتفرجوا على خناقة زي دي.

وتابعت، أنا بحب أشغل أغانى المهرجانات، وبشغلها فى العربية، لكن داخل الكافية أو المنزل بشغل فى الغالب طرب، زى أم كلثوم ونجاة وفيروز

ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.

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ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.