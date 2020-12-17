رئيس الوزراء يوجه بتأثيث وحدات مشروعات تطوير المناطق العشوائية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق غير الآمنة، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية.

وأشار "مدبولي" إلى أن أي منطقة سيتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية سيتم وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائما، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية لحين انتهاء أعمال التطوير ثم العودة مرة أخرى، موجها بسرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، تمهيدًا لتسكينها.

قدم محافظ القاهرة خلال اللقاء عرضا أشار خلاله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة للعشوائيات بالمحافظة، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات "1-2-3"، واهالينا "2"، ورضة السيدة، والمحروسة "1- 2"، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقى، منوهًا إلى أنه تم تسكين قاطنى المناطق العشوائية، والتى من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة اسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التى تم إزالتها، للسكن فى بعض هذه المشروعات المذكورة، مستعرضًا فى هذا الصدد الجدول الزمنى لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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