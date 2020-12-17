بسمة وهبة لـ دوت الخليج: محمد رمضان مابيفكرش كويس.. وبحب فنه

علقت الإعلامية البارزة بسمة وهبة، عن أزمة الفنان محمد رمضان، قائلة:" أنا بحب محمد رمضان، لكن مابحبش تصرفاته لأن فى عيب كبير، وهو أنه مابيفكرش، ومتسرع وبيسمع دماغ عقله، لكن طيب وابن بلد، وفنان موهوب.

وتابعت خلال حديثها لـ دوت الخليج، أنا معجبة بفن محمد رمضان، موضوعه مع الطيار ماعجبنيش، وكنت متعاطفة معاه.

ويحاور فريق تحرير دوت الخليج، بسمة وهبة في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والذي يقترن بتفجير الجدل والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة، وضيوفها وقاضاياهم الشائكة.

كما أنه من المنتظر التعرف على سر "الإرادة الحديدية"، التي تتمتع بها بسمة وهبة، وتمكنها من معاودة التألق بعد مجموعة من الصعوبات الهائلة، لاسيما مرضها بالسرطان، وانتصارها عليه، وعودتها أقوى في كل مرة تذهب بها في رحلة علاجية شاقة.

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ويسعى فريق تحرير دوت الخليج، لاستيضاح رأي وهبة في المرحلة الحالية من عمر البلاد، وانتصار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة للتعرف على أجندتها للفترة المقبلة، وخطتها للتربع مجددا على عرش البرامج التليفزيونية شديدة النجاح والإبهار.

