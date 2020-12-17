عاجل.. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الزمالك!

تلقى بيراميدز اليوم ضربة موجعة بإصابة الظهير الايسر محمد حمدي قبل ساعات من مباراة الزمالك اليوم في قمة الجولة الثانية من الدوري المصري.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال ساعات للتأكد من صحة الإصابة لكنه أصبح بالفعل خارج مباراة بيراميدز اليوم .
يدير اللقاء تحكيميا الدولي محمد معروف علي ستاد الدفاع الجوي. وكان المدير الفني لفريق لبيراميدز الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا" ، قد أعلن عن قائمة الفريق ، التي تواجه الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري في تمام السابعة والنصف علي استاد القاهرة الدولي.
وجاءت القائمة كالتالي : حراسة المرمى: شريف إكرامي ، مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد توفيق خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس - جون أنطوي
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