شاهد.. مسئول الزمالك ساخرًا من عزل الجنايني "الأول بإذن الله "

سخر محمد عطية "العضو باللجنة المعينه لإدارة الزمالك السابق " من قرار الإطاحة بعمرو الجنايني "رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكورة" بقرار من الفيفا
وكتب عبر حسابة الشخصي علي موقع التغريدات والتدوينات القصيرة " تويتر " ساخرا " الأول بإذن الله " مع وجود صورة لعمرو الجنايني .
وأصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " قرار بعزل اللجنة الخماسية من إدارة إتحاد الكورة المصري ، فيما يتولى وليد العطار "المدير التنفيذي" إدارة شئون الإتحاد لحين تعيين لجنة جديدة بصفة رسمية.
و يتضمن الخطاب الإطاحة بـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة ، بالإضافة إلى جمال محمد علي "نائب الرئيس" و الأعضاء " أحمد عبد الله ، محمد فضل ، سحر عبد الحق".
وكان قد انفرد دوت الخليج من مصادر خاصة أن اللجنة الثلاثية التي من المفترض الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة سوف تضم كلًا من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والمستشار جمال عويس وأيضا الأستاذ حسين حلمي المستشار القانوني للجبلاية.
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