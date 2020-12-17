فيديو .. صاحب سيارة باتمان لـ دوت الخليج: الفكرة جاءت من حبى للشخصية الأسطورية

جدة - نرمين السيد - قال باسم رؤوف، صاحب سيارة وشخصية باتمان، التى أثارت الجدل فى الشارع المصرى، خلال الأيام الماضية، إن السيارة اشتراها من أمريكا منذ حوالى عام، مشيرا إلى أنه أجرى عليها عدة تعديلات.





وأوضح مالك السيارة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج": "العربية اشتغلت عليها جامد علشان يبقى شكلها قريب من عربية باتمان، ونزلت جبت الطقم بتاع باتمان، ومشيت بيها فى الشارع، فلقيت نفسى تريند". وتابع: "الناس متفاعلة تفاعل إيجابى مع الموضوع، وحابة الموضوع، العربيات كانت بتلاحقنى ويتصورا معايا". وأضاف رؤوف، أن فكرة باتمان جاءت بسبب حبه لشخصية "باتمان" الأسطورية، ولذلك جاءت له الفكرة أن يظهر بتلك الطريقة فى الشوارع.

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