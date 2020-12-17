سفير فيتنام يعرب عن رغبته فى إقامة علاقة تآخى مع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الاسكندرية محمد الشريف، اليوم الخميس، مع سفير فيتنام بالقاهرة تران تهانه كونج، سبل توطيد العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وذلك بحضور نجوين دوى هانج المستشار التجارى، ونجوين تنه كوان سكرتير ثالث، ونجوين أن توان ملحق دبلوماسى.





وأكد المحافظ عمق العلاقات بين الجانبين، مبديا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمجالات المشتركة بين الجانبين. من جانبه، أعرب سفير فيتنام عن رغبته فى إقامة علاقة تآخى بين الإسكندرية وإحدى المدن التى تماثلها فى فيتنام، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تعود الى عام 1964، وأشاد بميناء الإسكندرية، لافتاً إلى دوره ليصبح مركزا لتعزيز الصادرات والواردات بين أوروبا وفيتنام.

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