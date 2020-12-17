مدبولى يوجه بسرعة تأثيث وحدات مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولى مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمشروعات، التى يتم تنفيذها فى المحافظة، وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق غير الآمنة، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية.

وأشار إلى أن أى منطقة سيتم تطويرها فى محيط القاهرة الإسلامية سيتم وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائما، إما التعويض المادى، أو الحصول على قيمة إيجارية لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى.

بدوره، قدم محافظ القاهرة - خلال اللقاء - عرضاً أشار خلاله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة للعشوائيات بالمحافظة، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات "1-2-3"، واهالينا "2"، ورضة السيدة، والمحروسة "1- 2"، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقى.

ونوه إلى أنه جرى تسكين قاطنى المناطق العشوائية، والتى من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة اسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التى تم إزالتها، للسكن فى بعض هذه المشروعات المذكورة.

واستعرض فى هذا الصدد الجدول الزمنى لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول محافظ القاهرة - خلال اللقاء - الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، والتى من بينها مشروع الطيبى "2"، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معاً "1-2"، ومصنع 18 الحربى، ومدينة الزهور – 15 مايو، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات، وكذا تأثيث هذه الوحدات التى تم إقامتها، إلى جانب خطة التسكين الخاصة بهذه المشروعات.

ولفت المحافظ كذلك إلى الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى تطوير حى منشأة ناصر، وما يتضمنه من مراحل، بما يسهم فى خلخلة المنطقة وفتح محاور طرق جديدة لها، وهو ما يأتى ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وتطرق المحافظ - خلال العرض - إلى الموقف الخاص بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وكذا ما يتعلق بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.

وحول مشروع سوق التونسى الحضارى، أشار المحافظ إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200 م2، موضحاً أنه تم تسكين عدد 633 محلاً من إجمالى 667.

كما تناول المحافظ الموقف الخاص بمشروع اقامة وحدات بديلة لمغالق ومخازن الأخشاب الموجودة بوسط البلد، موضحاً أن المشروع يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، إلى جانب ما يتعلق الخدمات والمرافق اللازمة لهذا المشروع، وكلف رئيس الوزراء بسرعة إتمام هذا المشروع.

من ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى ما تم من إجراءات تتعلق بتطوير مجزر 15 مايو، مستعرضاً كذلك الدراسة الاقتصادية والفنية لاستغلال مجمع الأسواق الجديد بمدينة 15 مايو، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتاحة به، حيث إنه يشتمل على 530 محلا تجاريا، إلى جانب عدد من مظلات بيع اليوم الواحد، وعدد من المبانى الخدمية والإدارية، إلى جانب مسجد وحدائق للأطفال، وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية والإدارة وفقا لمعايير محددة.