الوزير لطلاب الثانوية الصناعية بوردان: الانضباط وخدمة الراكب هو الأساس

جدة - نرمين السيد - ونقل وزير النقل خلال فعاليات التكريم، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكل طلبة المدرسة الثانوية الصناعية للنقل، والمعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، ولكل أفراد والعاملين بالسكة الحديد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى هو من وجه بتحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان، إلى معهد فنى فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، لتخريج أجيال متخصصة ومهرة تقود مسيرة تطوير السكة الحديد، وأن يتم اختيارها وفق أفضل معايير الاختيار، ومن هنا جاء الاختبار للطلاب الجدد فى الكلية الحربية مصنع الأبطال.





كما أشار إلى أن استمرار العملية التعليمية بالمعهد، تتم بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا داخل المعهد، من حيث ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد والتطهير والتعقيم المستمر للفصول وللمعهد بالكامل.

وأضاف الوزير أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار، تتركز على استمرار عجلة الإنتاج، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما لفت إلى توفير كافة الرعاية الطبية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية للنقل، والمعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، وتوفير كافة مناهج وأساليب التعليم الحديثة، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة فى منظومة السكة الحديد الجديدة.

وأضاف كامل الوزير أن أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وسلامته وسلامة الركاب، ثم سلامة المعدات والقطارات وكافة عناصر المنظومة الأخرى.

وبين أنه من هنا جاء الإصرار على تأهيل العنصر البشرى بما يجعله يتعامل مع الجرارات والعربات الجديدة وأنظمة الإشارات ذات التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن السكة الحديد لن تتطور الا بعد تأهيل وتدريب العنصر البشرى، حيث إن السكة الحديد تحتاج الشخص المؤهل بدنيا وعلميا بما يمكن من الإعتماد عليه فى استيعاب تكنولوجيا السكة الحديد الحديثة، وبما يجعله يتحمل المسئولية فى إدارة السكة الحديد ويواكب المنظومة الحديثة.

وأوضح الوزير أن طالب المعهد الفنى الفوق متوسط يتم اختياره بعناية فائقة، من خلال اختيار المتفوقين فى الشهادات العامة، ومن خلال الاختبارات التى يجتازها الطالب فى الكلية الحربية، مشيرا إلى أهمية التدريب المعنوى والتوعية للمحافظة على هذا المرفق الحيوى الهام.

وطالب الوزير الطلبة بالحرص على التفوق والتعلم والتقدم والوعى، وأن يكون الانضباط وحب الوطن وخدمة الراكب هو الأساس.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير التهنئة لكل من تخرج ولكل الدفعات السابقة، وكل من تفوق سواء على مستوى المعهد أو على مستوى محافظة الجيزة أو على مستوى الجمهورية، موضحا للطلبة أنهم أجيال المستقبل التى ستتحمل المسئولية، وأمانة تطوير السكة الحديد، وأن تجعل كل مصر تتحدث عنها كنموذج ناجح، وأن تكون السكة الحديد فى مقدمة مؤسسات الدولة.

ثم شاهد الوزير بعد انتهاء فعاليات تكريم الطلبة المتفوقين أحد الدورات التدريبية التى تقام تحت عنوان فن التعامل مع الجمهور، والمخصصة لتدريب كافة الطوائف المتعاملة مع الجمهور، مثل الصرافين ومشرفى القطارات، والتى تستهدف بأن يكون كافة المتعاملين مؤهلين للتعامل الأمثل مع الركاب، وأن يكون خدمة الراكب هى الأساس، وفق آلية تقوم على الانضباط واحترام القانون.

وأكد وزير النقل للمتدربين أن العنصر البشرى، هو أهم عوامل نجاح منظومة السكة الحديد وأننا فى أماكننا لخدمة المواطن المصرى.

كما شاهد الوزير التدريب العملى لسائقى القطارات على أنواع الجرارت المختلفة، من خلال المحاكيات الموجودة بالمعهد، والتى تعمل على تدريب وتأهيل السائقين للتعامل الفنى الجيد، مع مختلف أنواع الجرارات.