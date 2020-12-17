جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، انتهاء ورشة العمل التى استمرت على مدار 4 أيام بين الأكاديمية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ena، والتى عُقدت عبر وسائل التواصل الإلكترونى، بهدف تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التدريبات الميدانية بالأكاديمية الوطنية وسُبل تطويرها، وفى إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين وللاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية فى مجال تدريب الكوادر التنفيذية.





تناولت ورشة العمل أيضًا تصميم البرنامج التدريبى الميدانى، وتحديد أدوار الجهات المشاركة فيه والفرص والتحديات وطرق تقييم المتدرب. شارك فى الورشة مسئولو التدريب بالأكاديمية الوطنية وبالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، وكذلك ثلاثة من خريجى الأكاديمية، وهم الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وهما من خريجى برنامج تدريب نواب المحافظين، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمشروعات القومية، وهو خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الفرنسية للإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.