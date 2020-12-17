صور .. وفد كونغولى يزور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات 

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وقدم أحمد عبداللطيف، المدير العام لـ مركز القاهرة الدولى، نبذة عن المركز ودوره فى بناء وتعزيز القدرات الإفريقية فى مجالات السلم والأمن من خلال تنظيم الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات وورش العمل الدولية وإعداد الأبحاث، كما تناول دور مصر الريادى فى حفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وحرصها على الدفع برؤى شقيقاتها من الدول الإفريقية حول هذه الموضوعات فى المحافل الدولية المختلفة.
كما عرض فريق العمل بالمركز الأنشطة المختلفة فى العديد من المجالات على رأسها حفظ وبناء السلام والمرأة والسلم والأمن، والوقاية من التطرف، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أبدى منسق خلية العمل اهتمامه ببحث إمكانية قيام المركز بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فى هذه المجالات المتعددة دعماً للرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقى.
من ناحية أخرى، تطرق اللقاء لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى دشنته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، بوصفه منصة إفريقية رفيعة المستوى تطرح حلول للتحديات التى تواجهها القارة، كما تم استطلاع فرص التعاون خلال النسخة الثانية من المنتدى والمقرر عقدها فى الربع الأول من العام المقبل.
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